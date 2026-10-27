No âmbito do processo orgânico do 9º congresso ordinário do partido, as sessões plenárias extraordinárias dos comités provinciais do MPLA não estão a manter uma linha de continuidade no que aos segundos secretários diz respeito.

O processo de votação já decorre em todo o País, e, em Luanda, por exemplo, o militante Ermelindo Pereira foi reeleito por unanimidade, segunda-feira, 26, com 213 votos a favor, oficializando a sua continuidade no cargo, mas, nas províncias de Cabinda e Huambo houve uma alteração directa em vez da recondução.

O militante Justino Camota foi eleito segundo-secretário do comité provincial do MPLA no Huambo, substituindo no cargo Adérito Chimuco Samucambo.

Já na província de Cabinda, a primeira sessão plenária ordinária do Comité Provincial do MPLA elegeu Ernesto Barros André para o cargo de segundo secretário, substituindo no cargo Artur do Carmo.

Refira-se que todos os primeiros secretários provinciais do MPLA foram reconduzidos nas respectivas funções de liderança.

O processo já foi concluído no dia 10 deste mês, e o encerramento das conferências nas 21 províncias do País confirmou uma estratégia partidária focada na estabilidade e na manutenção das estruturas vigentes.

As eleições locais foram marcadas pela apresentação de candidatos únicos e de consenso, o que inviabilizou o surgimento de concorrentes alternativos para disputar as lideranças provinciais.

Estes líderes reconduzidos, segundo apurou o Novo Jornal, têm a missão de consolidar o trabalho político do MPLA para o ciclo até 2031, liderando as suas respectivas delegações no congresso agendado para Dezembro em Luanda.

Para a candidatura ao cargo de presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre 1.000 e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9.º congresso ordinário do MPLA realiza-se nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2026, na cidade de Luanda. O evento decorre sob o lema "MPLA 70 anos - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro" e contará com a participação de 3.000 delegados vindos de todo o país e da diáspora.