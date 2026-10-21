A 4.ª edição da Bienal de Luanda - Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz e Não-Violência, arranca esta quinta-feira, 22, em Luanda, sob o tema "Reforço da Governação da Água em África como Instrumento de Prevenção, Mediação e Resolução de Conflitos".

Segundo a organização, o evento pan-africano que é organizado pelo Governo de Angola, União Africana e pela UNESCO, conta com a participação de mais de 400 delegados, entre chefes de Estado e de Governo, diplomatas, cientistas, líderes juvenis, representantes do sector cultural e de diversas instituições.

A Bienal de Luanda representa o compromisso de Angola, em parceria com outras organizações, para promover um espaço africano de diálogo, reflexão e concertação em torno da cultura de paz e da não-violência, aponta ainda a organização.

A iniciativa pretende ainda contribuir para o fortalecimento da cultura de paz e para a concretização das prioridades da Agenda 2063 da União Africana, que assentam na estabilidade e desenvolvimento.

Durante os dois dias (22 e 23), estão previstos debates e painéis temáticos dedicados aos desafios da governação da água e ao seu papel na promoção da paz, da estabilidade, da cooperação e do desenvolvimento sustentável em África.

No arranque deste evento será dada a conhecer a música exclusiva que será oficialmente lançada durante a cerimónia de abertura do evento.

Esta canção celebra a unidade e a paz através das vozes de um elenco de luxo internacional, com destaque para Youssou N'Dour (Senegal), Lokua Kanza (RDC), a diva da rumba, Mbilia Bel (RDC) e o angolano Sam Mangwana.