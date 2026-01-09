A antiga vice-presidente da Assembleia Nacional, Emília Carlota Dias, e a deputada Lourdes Caposso já formalizaram as suas candidaturas à liderança da Organização da Mulher Angolana (OMA), no âmbito dos preparativos para a realização do 8º Congresso, que terá lugar de 27 a 02 de Março, em Luanda.

A coordenadora da subcomissão de candidaturas, Eduarda Magalhães, lembrou que o processo de entrega das candidaturas termina a 15 de Janeiro.

O Novo Jornal apurou que esta sexta-feira, 09, a actual secretária-geral, Joana Tomas, vai apresentar a sua recandidatura ao cadeirão máximo da organização, cargo que ocupa desde 2021.

Segundo instruções da direcção do partido, das várias candidaturas a serem apresentadas, apenas duas serão aprovadas.

O 8º Congresso Ordinário da OMA, que temcomo lema " Mulher Angolana Unidade para Transformar os Desafios em Conquista", contará com a participação de cerca de 2.500 delegadas de todas as províncias e dos comités no exterior.

Este congresso, segundo a organização, visa reforçar o papel da mulher angolana na política, economia e sociedade, consolidando os avanços e definindo novas estratégias para os desafios futuros do país.