Semanário Novo Jornal/Libertado do ‘cativeiro’ pelo PR João Lourenço

Acolhimento de Ali Bongo provoca debates em Angola e no Gabão

Nada indicava que a visita de cortesia do Chefe de Estado angolano a Libreville abriria caminho para o acolhimento, em Angola, do ex-Presidente do Gabão. Fontes do NJ asseguram que Ali Bongo está no País em transição para o Reino Unido, onde poderá permanecer.