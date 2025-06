Semanário Novo Jornal

Acórdão: Bela Malaquias "desafia" Tribunal Constitucional e "ludibria" presidente da Assembleia Nacional

Florbela Malaquias fez "vista grossa" ao acórdão do TC ao manter lista de representantes do PHA na CNE durante acto de aprovação. Presidente da AN foi alertada por um deputado da UNITA, mas esta alegou desconhecimento do documento.