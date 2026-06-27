Fraca adesão e falha no sistema electrónico marcam os primeiros 15 dias, após o início oficioso do processo de actualização do registo eleitoral, pelo menos na capital, na antecâmara das Eleições Gerais de 2027. MAT admite problema, mas assegura que medidas estão a ser tomadas para a solução.

Nalguns postos de emissão do cartão de eleitor verifica-se a fraca adesão de cidadãos maiores de idade, ao contrário doutros em que a afluência contrasta com a morosidade no atendimento, apurou o Novo Jornal.

Na Administração Municipal do Sambizanga, o Balcão Único de Atendimento ao Público (BUAP) encontra-se num espaço de cerca de 10 metros de comprimento, no qual estão duas mesas para o atendimento aos utentes.

Através de uma conversa com uma funcionária, que preferiu o anonimato, o NJ soube que a adesão nestes primeiros dias ao processo de actualização de registo eleitoral tem sido fraca, não obstante as condições criadas para um atendimento humanizado e eficaz.

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