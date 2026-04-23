O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, reafirmou que a alternância do poder em Angola, no âmbito das eleições de 2027, está na mão da juventude angolana, motor para a consolidação da democracia no país.

A UNITA, que tem defendido um pacto de estabilidade democrática para garantir eleições livres e transparentes, tem criticado "a asfixia democrática e a concentração excessiva de poderes no Executivo".

Para Adalberto Costa Júnior, "a juventude tem um papel insubstituível, o de mobilizar e de inspirar a sociedade, para construir uma Angola mais justa, mais inclusiva, mais tolerante e mais democrática".

Na abertura do seminário sobre Comunicação, realizado pela JURA em parceria com a Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung, sob o tema "Comunicação Eleitoral" ACJ voltou a defender necessidade da alternância do poder.

"Confio plenamente no dinamismo e na elevação cívica da nossa juventude para o fortalecimento das instituições e para a construção de um futuro de alternância e progresso para Angola", referiu o presidente da UNITA, frisando que a JURA, enquanto organização juvenil do partido, assume um papel determinante na preparação do caminho que conduzirá á vitória nas eleições gerais de 2027.

Na ocasião, o Presidente da UNITA destacou a importância de uma comunicação clara, responsável e próxima dos cidadãos, sobretudo em períodos eleitorais, reforçando o papel da juventude na consolidação da democracia e no fortalecimento das instituições.

O presidente do principal partido da oposição em Angola reforçou "a imperiosa necessidade de uma comunicação clara, responsável e genuinamente próxima dos anseios dos cidadãos angolanos".