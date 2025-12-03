O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, nomeou o candidato derrotado ao 14º congresso ordinário da UNITA, Rafael Massanga Savimbi, vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA.

A UNITA decidiu também aumentar a comissão política para 351 membros efectivos e 75 suplentes - um incremento de 50 efectivos e 15 suplentes no círculo nacional - tendo em conta o aumento do número de províncias e de municípios em Angola, bem como o crescimento de membros do partido.

Refira-se que o novo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, nomeou o líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, como secretário-geral do "Galo Negreo", em substituição de Álvaro Daniel Chicuamanga.

Nas movimentações feitas por Adalberto Costa Júnior, a deputada Albertina Navemba Ngola torenou-se líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Arlete Chibinda, vice-presidente para a área política e social, Alváro Daniel Chicuamanga, vice-presidente para organização e administração eleitoral, e simão Dembo, vice-presidente para administração e património.

Adalberto Costa Júnior conquistou a preferência de 1.100 dos 1.210 delegados votantes, obtendo 91% dos votos, cabendo os restantes a Massanga Savimbi (110 votos, correspondente a 9%).