A última cimeira da NATO, realizada nos dias 24 e 25 de Junho em Haia (Países Baixos), teve como principal destaque o facto de os Aliados tomarem a decisão de aplicarem 5% do PIB em defesa, lançando base para um órgão mais forte e unido. Mas a cimeira revelou algo muito mau e preocupante: Trump impõe ao mundo a democracia da vassalagem. Este foi o título do jornal "El País" de Espanha do passado domingo, 29 de Junho que retomo neste editorial. Existe também, em outras latitudes, o caso recente da morte da menina Maria Luemba de 17 anos, em Sever do Vouga, Aveiro (Portugal) ou das agressões a uma família angolana no Bairro da Jamaica em Janeiro de 2019, são também uma diplomacia de vassalagem de Angola em relação a Portugal.