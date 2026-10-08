A visita do Presidente da República, João Lourenço, à província de Malanje, que estava prevista para os dias 8 e 9 de Outubro de 2026, foi oficialmente adiada.

A decisão foi anunciada em nota da Casa Civil do Presidente da República e o comunicado oficial não especifica as razões do adiamento.

A última visita oficial de trabalho do Presidente da República à província de Malanje ocorreu em Setembro de 2023.

Malanje é uma das 21 províncias de Angola, localizada na região norte do País. A sua capital está na cidade e município de Malanje. Segundo as projecções populacionais elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística, conta com uma população de 1.108.264 habitantes e área territorial de 98 320 km².