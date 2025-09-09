Américo de Jesus Valentim Vaz é o novo vice-presidente do Bloco Democrático (BD), de acordo com os resultados avançados pela comissão eleitoral independente.

Com este resultado está concluída a 5ª convenção nacional do BD, que tem na direcção, depois destas eleições internas, Filomeno Viera Lopes, presidente, Américo de Jesus Valentim, vice-presidente, e Mwata Sebastião, secretário-geral.

Depois da eleição do presidente e do vice-presidente, a nova direcção do partido vai convocar uma reunião, para decidir a sua posição na Frente Patriótica Unida, mas, por imperativo legal, o BD deve retirar-se da Frente FPU, para poder concorrer às eleições gerais de 2027 de forma isolada, sob pena de ser extinto da política angolana.

O Bloco Democrático não participou oficialmente nas eleições de 2022 (só alguns dos seus membros entraram pela lista da UNITA) e no próximo pleito eleitoral de 2027 corre o risco de ser extinto, se não voltar a constar no boletim de voto.

Refira-se que o Bloco Democrático (BD) surgiu em 2010, na sequência da extinta Frente Para a Democracia (FpD), ditada pela não realização dos mínimos requeridos por Lei 0,5% nas eleições de 2008.