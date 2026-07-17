Angola acolhe, de 22 a 24 de Julho, a 15ª sessão intercalar da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), sob o lema "Luanda, Capital do Diálogo Parlamentar para uma CPLP mais Democrática, Segura e Resiliente".

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, 17, o porta-voz do evento e presidente do Grupo Nacional de Acompanhamento aos Parlamentos da CPLP, Virgílio de Fontes Pereira, anunciou a participação de 142 delegados, distribuídos por 13 delegações parlamentares.

Segundo o deputado, o encontro reunirá representantes dos Estados-membros, observadores associados e organizações convidadas para debater temas ligados à governação democrática, à segurança, à integridade e à cooperação parlamentar.

Virgílio de Fontes Pereira destacou ainda que, pela primeira vez, a sessão contará com delegações parlamentares da Turquia e da Sérvia, países observadores associados.

Na sua perspectiva, esta participação demonstra a crescente projecção internacional da organização e a capacidade da lusofonia de atrair novos parceiros.

A agenda contempla reuniões da Conferência dos Presidentes dos Parlamentos, das comissões especializadas, da Rede de Mulheres Parlamentares e dos presidentes dos grupos nacionais, além da apreciação de propostas destinadas a reforçar a fiscalização parlamentar, a boa governação e o desenvolvimento sustentável.

Angola já acolheu, em 2019, uma sessão ordinária da AP-CPLP, reforçando agora o seu papel na diplomacia parlamentar e a sua capacidade organizativa.