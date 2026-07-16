A terceira edição da Iniciativa da Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC), sob o lema "Apelo à Paz, ao Fim das Guerras e ao Respeito pelo Direito Internacional", começa esta quinta-feira, 16, em Luanda.

O encontro juntará chefes de Estado e de Governo, líderes religiosos, representantes da sociedade civil, organizações internacionais e jovens, com o objectivo de debater estratégias para a promoção da paz, da cooperação internacional e da prevenção de conflitos.

Segundo uma nota do Governo angolano, a iniciativa pretende valorizar o papel das mulheres, dos jovens e do desporto na prevenção e resolução de conflitos, bem como incentivar uma cultura de diálogo em substituição da militarização.

A realização da conferência em Luanda "reforça o posicionamento de Angola como promotora da paz e da reconciliação, numa altura em que várias regiões do mundo enfrentam conflitos armados e tensões geopolíticas", lê-se no comunicado.

Criada em 2005, por iniciativa das Nações Unidas, a Aliança das Civilizações procura reduzir tensões entre comunidades culturais e religiosas, promover o diálogo intercultural e combater o extremismo.

A Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC) lançou a iniciativa dedicada ao continente africano em 2022, com o objectivo de reforçar o diálogo intercultural, promover a paz, prevenir o extremismo e incentivar o desenvolvimento sustentável.

A primeira edição da iniciativa realizou-se de 22 a 24 de Novembro de 2022, na cidade de Fez, Marrocos, sob o lema "Rumo a um Continente Africano Sustentável: Aproveitar os Recursos de África para Promover a Paz, a Resiliência e o Desenvolvimento".

A segunda edição decorreu nos dias 29 e 30 de Agosto de 2024, na cidade da Praia, Cabo Verde, e centrou-se no reforço do diálogo intercultural, da cooperação internacional, da prevenção do extremismo e da promoção da paz e do desenvolvimento sustentável em África.