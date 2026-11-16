Depois de adiar o processo em 2024 e 2025, o Governo angolano garantiu, esta segunda-feira, que a vacinação contra a malária vai finalmente arrancar em 2027, apesar de o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano inscrever, para o programa de combate à doença que mais mata no País, uma dotação de 12,5 mil milhões de kwanzas, menos 3,66 mil milhões do que o valor cabimentado em 2026.

A directora nacional para a Saúde Pública, Helga Freitas, que falava à margem da 6ª sessão do comité técnico especializado da União Africana sobre saúde, nutrição, população e controlo de drogas, anunciou que o plano de imunização vai decorrer em duas etapas, começando por abranger as regiões mais endémicas do País.

Se esta medida se concretizar, Angola junta-se à lista de 25 países africanos que já introduziram a vacina nos seus programas nacionais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Helga Freitas reforçou que os dados oficiais mostram uma desaceleração daquela que é a principal causa de morte em território nacional: em 2025, o País registou mais de 11,2 milhões de casos e 11.260 mortes, o que representa menos 47 mil infecções e menos 200 óbitos face a 2024.

Segundo a directora nacional para a Saúde Pública, os números provisórios do primeiro semestre deste ano indicam que os casos continuam a diminuir, embora não tenha siddo avançado o balanço dos últimos seis meses.

A Organização Mundial da Saúde tem insistido que vários dos seus estudos e dos seus parceiros indicam que cada dólar investido na prevenção e controlo da malária pode gerar até 36 dólares de retorno económico, ao reduzir os custos de tratamento, aumentar a productividade, melhorar a frequência escolar e impulsionar o crescimento sustentável.

Para a OMS, a introdução da vacina deve ser acompanhada por uma resposta multissectorial, exigindo financiamento previsível e políticas públicas integradas que vão além do sector da saúde.