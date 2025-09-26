Neste documento, Dale Bendler afirma que não conhece Higino Carneiro, nem com ele manteve qualquer relação pessoal ou profissional, sublinhando que afirmar o contrário é especulação e desinformação.
"Declaro de forma inequívoca que nunca conheci, nunca mantive qualquer relação pessoal ou comercial, nem realizei transações financeiras com o General Higino Carneiro e qualquer alegação em contrário não passa de especulação sem fundamento, cujo único efeito é induzir a opinião pública ao erro", aponta o antigo agente da CIA com ligações a Angola, incluindo familiares.
No documento, que surge depois de o próprio Higino Carneiro ter vindo a público desmentir o conteúdo da notícia da TPA, o norte-americano afirma-se "geralmente relutante" em desmentir notícias onde aparece envolvido, mas considera "prudente "fazê-lo neste caso.
Depois de negar qualquer ligação a Higino Carneiro, que já anunciou a sua intenção de se candidatar a Presidente da República e, concomitantemente, do MPLA, Bendler sublinha que acrediyta no potencial de Angola para o futuro e que espera "contribuir para parcerias construtivas entre Angola e os Estados Unidos da América, no espírito de amizade, cooperação e desenvolvimento mútuo".
"Repudio de forma veemente a postura da Televisão Pública de Angola (TPA) pela veiculação de uma notícia falsa, irresponsável e desprovida de qualquer verificação jornalística mínima", atira Bendler, acrescentando que a sua publicação "fragiliza a credibilidade da comunicação social angolana perante a comunidade nacional e internacional".