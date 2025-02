O antigo líder do Grupo Parlamentar Partido de Renovação Social (PRS), Sapalo António, abandonou, após 34 anos, o partido do qual é co-fundador, anunciando a formação de um novo projecto político.

O antigo vice-ministro da Indústria no Governo de Unidade e Reconciliação Nacional anunciou que a comissão instaladora do novo projecto político, denominado Partido pela Verdade e Estabilidade para o Desenvolvimento (PVED), já deu entrada do processo para a legalização no Tribunal Constitucional (TC) no dia 07 de Janeiro.

"Após uma profunda e responsável reflexão, decidi avançar para uma nova dimensão partidária, continuando certamente a contribuir para as desejáveis mudanças no País e para a construção e busca do bem-estar dos angolanos.", disse esta terça-feira, 18, aos jornalistas, Sapalo António.

Sapalo António abandonou o PRS depois da sua candidatura ter sido rejeitada pela comissão nacional preparatória do V Congresso Ordinário, que elegeu Benedito Daniel para mais um mandato.