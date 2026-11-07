Subcomissão de candidaturas do 9º congresso ordinário do MPLA declarou nula a candidatura de António Venâncio por validar apenas 459 dos milhares de fichas de subscrição entregues pelo seu mandatário.

Em reacção a posição da subcomissão António Venâncio revela que "os militantes que desejavam subscrever a sua candidatura temeram represálias, foram desencorajados ou não tiveram acesso normal às instâncias partidárias".

"Respeito as instituições do partido, mas não posso deixar de dizer, com serenidade e firmeza, que este processo não decorreu em condições de igualdade", disse

Venâncio reforça que não é isto que se espera de um partido que se diz democrático. "Um processo eleitoral interno só é credível quando todos os candidatos têm as mesmas condições", acrescenta.

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