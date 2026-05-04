"Não pode haver desenvolvimento sem energia, não pode haver economia sem energia, não pode haver indústria sem energia", disse João Lourenço, quando inaugurava a central fotovoltaica do Luau, na província do Moxico-Leste.
"O Executivo vai continuar a expandir a rede a todas as 21 províncias, com a aposta simultânea em diferentes fontes de energia, nomeadamente hidroeléctrica, térmica e fotovoltaica", acrescentou.
O Chefe de Estado destacou a prioridade atribuída às fontes limpas, com realce para a hidroeléctrica e a solar, numa altura em que os combustíveis fósseis se tornam mais escassos e caros.
Referiu que os novos parques solares de última geração já incluem sistemas de armazenamento, o que permite o fornecimento contínuo de energia 24 sobre 24 horas.
"Ali, onde a energia da rede nacional não chegar, vamos recorrer a alternativas como os parques solares", garantiu, frisando que a prioridade consiste em atender as zonas com população e actividade económica.
"A aposta nas energias renováveis contribui para a preservação do ambiente e para a redução da despesa pública, devido ao elevado custo dos combustíveis fósseis", frisou, apelando às comunidades para que tenham "maior responsabilidade em evitar actos de vandalismo".
O parque fotovoltaico do município do Luau, província do Moxico Leste, vai beneficiar 20 mil famílias e tem uma capacidade instalada de 32,20 megawatts.
A infra-estrutura integra um sistema de armazenamento em baterias com 79,77 megawatts e cerca de 55 mil painéis solares, assegurando fornecimento contínuo e estável de energia.
No geral, a infra-estrutura vai beneficiar mais de 100 mil habitantes, de modo a reforçar a inclusão energética e a melhoria das condições de vida das comunidades locais.