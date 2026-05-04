O Presidente da República garantiu esta segunda-feira, 04, que o seu Executivo está a trabalhar para "assegurar cidadãos saudáveis, através da expansão da água potável, e uma economia mais dinâmica, sustentada pela energia eléctrica".

"Não pode haver desenvolvimento sem energia, não pode haver economia sem energia, não pode haver indústria sem energia", disse João Lourenço, quando inaugurava a central fotovoltaica do Luau, na província do Moxico-Leste.

"O Executivo vai continuar a expandir a rede a todas as 21 províncias, com a aposta simultânea em diferentes fontes de energia, nomeadamente hidroeléctrica, térmica e fotovoltaica", acrescentou.

O Chefe de Estado destacou a prioridade atribuída às fontes limpas, com realce para a hidroeléctrica e a solar, numa altura em que os combustíveis fósseis se tornam mais escassos e caros.

Referiu que os novos parques solares de última geração já incluem sistemas de armazenamento, o que permite o fornecimento contínuo de energia 24 sobre 24 horas.

"Ali, onde a energia da rede nacional não chegar, vamos recorrer a alternativas como os parques solares", garantiu, frisando que a prioridade consiste em atender as zonas com população e actividade económica.

"A aposta nas energias renováveis contribui para a preservação do ambiente e para a redução da despesa pública, devido ao elevado custo dos combustíveis fósseis", frisou, apelando às comunidades para que tenham "maior responsabilidade em evitar actos de vandalismo".

O parque fotovoltaico do município do Luau, província do Moxico Leste, vai beneficiar 20 mil famílias e tem uma capacidade instalada de 32,20 megawatts.

A infra-estrutura integra um sistema de armazenamento em baterias com 79,77 megawatts e cerca de 55 mil painéis solares, assegurando fornecimento contínuo e estável de energia.

No geral, a infra-estrutura vai beneficiar mais de 100 mil habitantes, de modo a reforçar a inclusão energética e a melhoria das condições de vida das comunidades locais.