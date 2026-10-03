Acessos obstruídos por buracos e débil saneamento básico demonstram que reabilitação das zonas afectadas pelas cheias, como indica o despacho presidencial 185/26, continua uma miragem. PR aprovou a recuperação de 460 casas, mas apenas 50 entram nas contas das autoridades locais. Limitada intervenção nos diques do rio complementa a fotografia de uma Benguela à espera de fortes chuvas.

A preocupação do ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, João Ernesto dos Santos,"Liberdade", ao constatar o dique destruído pelas cheias em Benguela e a possibilidade de chuvas acima do normal até Dezembro, fazem soar alarmes nas zonas afectadas pelo transbordo do rio Cavaco, ainda propensas a novo cenário de mortes e destruição.

Há uma semana, no regresso ao local, três meses após a última visita, o ministro de Estado afirmou, em mensagem dirigida ao Governo Provincial, que não estava a ver nada de novo.

A inquietação do general foi ouvida numa das áreas mais críticas, entre a Seta e a Calomanga, onde as autoridades anunciaram a reabilitação de 300 metros de extensão do dique.

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