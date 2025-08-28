A 5ª Convenção Nacional do Bloco Democrático (BD) arranca esta sexta-feira, 29, em Luanda, com a participação de 350 delegados que vão eleger o novo presidente do partido.

O actual presidente do partido, Filomeno Viera Lopes, será o único candidato, ao passo que o cargo de vice-presidente será disputado pelos militantes, Nelson Eduardo Guerra Pestana e Américo de Jesus Valentim Vaz.

Para o cargo do secretário-geral concorrem Muata Sebastião e Benjamim Alberto Figueiredo Bunga.

A 5ª convenção vai definir a posição do BD na Frente Patriótica Unida (FPU), onde o PRA-JA Servir Angola, de Abel Chivukuvuku, já saiu.

Por imperativo legal, o BD deve retirar-se da Frente Patriótica Unida (FPU), para poder concorrer às eleições gerais de 2027 de forma isolada, sob pena de ser extinto da política angolana.

O Bloco Democrático não participou oficialmente nas eleições de 2022, (só alguns dos seus membros entraram pela lista da UNITA) e no próximo pleito eleitoral de 2027 corre o risco de ser extinto, se não voltar a constar no boletim de voto.

Refira-se que o Bloco Democrático (BD) surgiu em 2010, na sequência da extinta Frente Para a Democracia (FpD), ditada pela não realização dos mínimos requeridos por Lei 0,5% nas eleições de 2008.