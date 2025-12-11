O Bureau Político do Comité Central do MPLA, que esteve reunido esta quinta-feira, 11, em Luanda, para analisar a vida interna da organização e a situação socioeconómica do País, aprovou uma resolução para a eleição do militante Gildo Matias José para primeiro secretário do MPLA na província da Lunda Sul, em substituição de Daniel Neto, que agora é ministro da Administração do Território.

A reunião orientada pelo presidente do MPLA, João Lourenço, aconteceu dois dias antes da realização do acto central do 69º aniversário da fundação do partido, a ter lugar no sábado, 13, em Luanda, onde serão avançados dados sobre o congresso do MPLA, a ter lugar no próximo ano.

A respeito do congresso, o presidente do MPLA disse esta quarta-feira,10, que a intenção manifestada por muitos militantes de se candidatarem à direcção do MPLA durante o congresso ordinário que terá lugar no próximo ano não belisca a harmonia interna do partido.

"Antes do congresso, as pessoas são livres para manifestar suas intenções, mas apenas o candidato escolhido pelo partido será apresentado ao Tribunal Constitucional", esclareceu o líder do MPLA em declarações à imprensa, após a inauguração da nova sede nacional do partido.

Reafirmou que o próximo congresso ordinário do partido, previsto para o próximo ano, respeitará integralmente os estatutos, garantindo transparência e lisura no processo de escolha do candidato a apresentar às próximas eleições gerais.

Refira-se que a última reunião Bureau Político do Comité Central do MPLA aconteceu no dia 13 de Novembro, onde foi designado Adão de Almeida para o cargo de presidente da Assembleia Nacional.