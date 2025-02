O Secretariado do Bureau Político do MPLA anunciou que o partido vai realizar conferências constitutivas municipais em todo o território nacional, no âmbito da nova divisão político-administrativa do País.

Segundo uma directiva do Bureau Político, a reorganização territorial exigiu mudanças nos municípios, como a criação de novos territórios e a redistribuição de membros dos comités municipais do MPLA no País.

As conferências que decorrem sob o lema "MPLA- Preservar as Conquistas Alcançadas, Construindo um Futuro Melhor", segundo o Secretariado do Bureau Político do MPLA, destacam o esforço contínuo do partido em adaptar as suas estruturas e estratégias às novas realidades administrativas, assegurando um alinhamento com os seu objectivos políticos e sociais.

Refira-se que o novo regime jurídico cria três novas unidades territoriais, nomeadamente as províncias de Icolo e Bengo, Moxico Leste e Kuando, em resultado da divisão das províncias de Luanda, Moxico e Kuando Kubango, respectivamente.

O objectivo da divisão político-administrativa, segundo o Executivo, é promover o desenvolvimento equilibrado do território nacional, combater as assimetrias e aproximar os serviços públicos aos cidadãos, tendo em conta as exigências do crescimento demográfico e das infra-estruturas.

Além disso, visa garantir a ocupação integral do território e racionalizar os serviços da administração do Estado, aumentando a sua eficácia, eficiência e equidade.