Eventual corrida isolada de João Lourenço (JLo) à liderança do MPLA poderá fragmentar o partido e alterar o cenário nessa formação política em 2027. Militantes descontentes deverão votar contra os "camaradas", advertem analistas ao NJ.

Ao NJ, analistas consideram que a corrida de João Lourenço à sua própria sucessão na liderança do MPLA, sem a observância das múltiplas candidaturas ao Congresso Ordinário de Dezembro deste ano, deverá criar uma divisão sem precedentes, o que poderá ser fatal para o partido nas próximas eleições gerais.

Fernando Pacheco, antigo conselheiro do Presidente da República, não tem dúvidas de que o caso Higino Carneiro (HC) demostra grande "incapacidade do MPLA de lidar com práticas democráticas, tal como noutros assuntos".

"O partido no poder tem sempre um discurso que nada tem a ver com a sua própria prática e, assim sendo, são legítimas as dúvidas ou certezas de que possamos caminhar em direcção à democracia enquanto o MPLA estiver no poder", afirma.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, que esta semana não vai para as bancas,, devido ao feriiado, mas pode ser lido através da assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/