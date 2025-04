O Presidente da República exonerou Nelma Lígia Almeida da Silva Caetano do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Resíduos (ANR), nomeando para o seu lugar Adérito Adelino João Carlos Mohamed.

De acordo com o Despacho Presidencial nº 114/25, publicado em Diário da República do dia 17 de Abril deste ano, I série, nº 71/12468, João Lourenço determina, nos termos da alínea d) do artigo 120º e do nº 6 do artigo 125º, ambos da Constituição da República, o fim do mandato de Nelma Lígia Almeida da Silva Caetano do cargo de PCA da ANR.

Num outro decreto (Decreto Presidencial nº 118/25), o Presidente da República nomeou Adérito Adelino João Carlos Mohamed, ex-secretário de Estado para o Urbanismo e Habitação, exonerado do cargo em 2023.

