"Com a declaração que fez, o PR está a dizer que não quer oposição no País", diz UNITA, que desafia TPA a entrevistar ACJ para "reagir a acusações que nada ajudam ao processo de reconciliação nacional"

O secretário nacional da comunicação e marketing da UNITA, Evaldo Evangelista, disse que foi com "muita tristeza" que a direcção do "Galo Negro" ouviu as declarações do Presidente da República (PR), que acusou o principal partido da oposição pela tensão política no País. E desafiou a TPA a convidar Adalberto Costa Júnior para reagir a "acusações que nada ajudam ao processo de reconciliação nacional".