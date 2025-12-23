O comité central da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) retirou esta terça-feira, 23, a confiança política ao líder do partido, Nimi-a-Nsimbi, "por violação sistemática dos estatutos".

A decisão foi tomada durante um encontro de reflexão, depois de o presidente do partido não ter marcado presença na reunião do comité central que ele próprio convocou.

A reunião, que estava prevista para os dias 22 e 23 deste mês, acabou por ser transformada num encontro de reflexão.

"Todos os membros do comité central das províncias já se faziam presentes em Luanda, na última hora Nimi-a-Nsimbi adiou o encontro sem o consentimento do Bureau Político e concedeu férias colectivas a todos colaboradores do partido", disse aos jornalistas o porta-voz do encontro, Ndonda Nzinga.

"Neste âmbito, o comité central decidiu rejeitar o actual presidente como futuro candidato do partido às eleições de 2027 e criou uma comissão de trabalho que vai percorrer todas as províncias para informar os militantes sobre a violação dos estatutos pelo líder do partido, que deveria ser o primeiro a zelar pelos princípios estatutários".

O comité central do partido deu uma moratória de um mês para que o presidente convoque a reunião, sob pena de ser destituído do cargo.

Na moratória, os membros do comité central exigem também ao presidente a indicação da data para a realização do congresso, assunto que, segundo apurou o Novo Jornal, está na base da ausência de Ninim-a-nsimbi na reunião.