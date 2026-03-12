A composição do novo secretariado executivo nacional da Organização da Mulher Angolana (OMA), aprovada esta quinta-feira, 12, pelo comité central do MPLA, é composta por 10 membros, tendo como coordenadora Emília Carlota.

A militante Maria Pires dos Santos foi eleita secretária-geral adjunta da OMA e secretária para a educação e quadros, ao passo que Carla Domingos Cativa é a secretária para a mobilização e organização.

Tatiana Morais Buta, Maria Leonel Correia e Paula Filomena Baptista vão dirigir as áreas de informação, comunicação e novas tecnologias, acção social e promoção da mulher e assuntos políticos e jurídicos, respectivamente.

As áreas de relações internacionais, administração finanças e património, coordenação da comissão de disciplina ética e editoria ficaram a cargo das militantes Amália Maria Alexandre, Maria Odete Tavares e Yolanda Ribeiro dos Santos.

Por último, a militante Elsa Maria Ambriz é a coordenadora adjunta da comissão de disciplina ética e auditoria da OMA,

Refira-se que o 8.º congresso ordinário da OMA, realizado recentemente, em Luanda, com a eleição de Carlota Dias como a nova secretária-geral da organização, reuniu um total de 2.472 delegadas, representando 98,8 por cento das 2.501 presenças previstas.