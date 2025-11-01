Anúncio sobre condecoração de todos os subscritores dos Acordos de Alvor trouxe alento ao País, mas foi "sol de pouca dura". Diferenciação de classes de outorga defraudou sociedade. Por ter proclamando a Independência e ter sido o primeiro Presidente da República, Agostinho Neto é o único a ser outorgado na Classe de Honra.

Se Agostinho Neto vai ser outorgado na Classe de Honra, a mais alta medalha comemorativa do 50.º Aniversário da Independência Nacional, considerando o papel ímpar protagonizado, enquanto proclamador da Independência Nacional e primeiro Presidente da República de Angola, segundo o Palácio da Cidade Alta, Álvaro Holden Roberto e Jonas Savimbi, ambos signatários dos Acordos de Alvor, vão ser contemplados na Classe Independência.

No caso específico de Agostinho Neto, o acto de outorga da medalha da Classe de Honra ocorrerá no dia 11 de Novembro deste ano, na Praça da República, no âmbito da realização do Acto Central alusivo ao 50.º aniversário da Independência Nacional.

Embora seja o único nesta classe, como signatário dos Acordos de Alvor, Agostinho Neto vai, igualmente, ser outorgado na Classe Independência.

