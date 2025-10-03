As conferências de renovação de mandato, tendo em vista a realização do XIV congresso ordinário da UNITA, começam esta sexta-feira, 03, em todo o País, anunciou a comissão organizadora do conclave.

"Nesta primeira fase iniciam conferências comunais, que antecedem as municipais e depois as provinciais, que terminam no dia 24 de Outubro", disse ao Novo Jornal uma fonte da comissão organizadora do conclave, sublinhando que estão criadas todas as condições.

Segundo a comissão organizadora do conclave, os candidatos à presidência do partido poderão submeter as suas candidaturas na comissão de mandatos no período de 08 a 22 de Outubro, sendo que a validação das candidaturas poderá ocorrer entre os dias 23 e 25 de Outubro.

Relativamente às candidaturas à presidência do partido, o Novo Jornal apurou haver uma tendência para a continuidade, sendo o actual líder Adalberto Costa Júnior o favorito à sua própria sucessão.

Os resultados eleitorais de 2022, em que a UNITA, apoiada pela Frente Patriótica Unida (FPU), conseguiu 90 deputados, colocam Adalberto Costa Júnior numa posição privilegiada para ser cabeça de lista da UNITA no pleito eleitoral de 2027.

Refira-se que nas primeiras eleições, em 1992, com o líder fundador do partido, Jonas Savimbi, a UNITA elegeu 70 deputado; em 2008, com o ex-presidente Isaías Samakuva, o partido conseguiu 16 deputados; em 2012, 32; em 2017, 51; e em 2022, com o actual presidente, Adalberto Costa Júnior, o partido subiu para 90 parlamentares.

O congresso, que se realiza ordinariamente de quatro em quatro anos, é convocado formalmente pelo presidente da formação política, "em observância aos estatutos e regulamentos do partido", após parecer favorável da Comissão Política.