As conferências comunais, municipais e provinciais de renovação de mandatos, tendo em vista a realização do XIV Congresso Ordinário da UNITA, terão lugar de 03 a 24 de Outubro deste ano, soube o Novo Jornal.

Segundo a comissão organizadora do conclave, os candidatos à presidência do partido poderão submeter as suas candidaturas na comissão de mandatos no período de 08 a 22 de Outubro, sendo que a validação das candidaturas poderá ocorrer entre os dias 23 a 25 de Outubro do ano em curso.

Relativamente às candidaturas à presidência do partido, o Novo Jornal apurou haver uma tendência para a continuidade, sendo o actual líder Adalberto Costa Júnior o favorito à sua própria sucessão.

Os resultados eleitorais de 2022, em que a UNITA apoiada pela Frente Patriótica Unida (FPU), conseguiu 90 deputados, colocam Adalberto Costa Júnior numa posição privilegiada para ser cabeça de lista da UNITA no pleito eleitoral de 2027.

O partido do "Galo Negro" aposta tudo nestas eleições para, finalmente, implantar a alternância democrática em Angola, depois de 50 anos de sucessivos governos do MPLA.

Refira-se que nas primeiras eleições de 1992, com o líder fundador do partido, Jonas Savimbi, a UNITA elegeu 70 deputado, em 2008, com ex-presidente Isaías Samakuva, o partido conseguiu 16 deputados, em 2012, 32, em 2017, 51 e em 2022, com o actual presidente, Adalberto Costa Júnior, o partido subiu para 90 parlamentares.

O congresso, que se realiza ordinariamente de quatro em quatro anos, é convocado formalmente pelo presidente do partido, "em observância aos Estatutos e Regulamentos do Partido", após parecer favorável da Comissão Política.