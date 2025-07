De acordo com uma convocatória a que o NJ teve acesso, a responsável pretende resolver os conflitos internos, promover a unidade e analisar o Acórdão n.º 1001/2025 do Tribunal Constitucional, que anula todos os actos da presidente do PHA.

"Nos termos dos princípios fundadores do Partido Humanista de Angola, e em conformidade com o espírito de reconciliação, responsabilidade e integridade mútua, a presidente da Comissão Política, no uso das suas competências estatutárias, convoca os membros designados, os membros em situação de divergência institucional, incluindo os abrangidos pelo Acórdão n.º 1001/2025, para uma reunião de esclarecimento", lê-se no documento.

