O Tribunal Constitucional (TC) recebeu em 2025 mais de três dezenas de processos de recursos extraordinários, sendo os conflitos internos nas organizações políticas a causa mais frequente e tem pendentes para decisão 22 processos de constituição de partidos que podem, se forem aprovados, concorrer às eleições gerais de 2027.

"A predominância dos conflitos internos de partidos demonstra a relevância do TC na mediação de disputas políticas e na garantia de que as decisões internas das organizações partidárias sigam a legislação vigente", disse aos jornalistas o director do Gabinete dos Partidos Políticos do TC, Mauro Alexandre.

De acordo com Mauro Alexandre, o número de processos de 2025 evidencia que o TC recebeu um fluxo contínuo de recursos extraordinários, reforçando o seu papel como instância que assegura a ordem jurídica e a estabilidade democrática no país.

Referiu ainda que o TC tem adoptado uma política de transparência, publicando todas as decisões assim que aprovadas em plenário, permitindo à sociedade acompanhar os fundamentos das deliberações.

Recentemente, Mauro Alexandre, disse que a menos de dois anos das eleições gerais previstas para 2027, Angola que conta actualmente com 14 partidos legalizados, tem 22 projectos políticos em fase de apreciação no TC, que poderão, ser aprovados, participar no próximo processo eleitoral.

"Isso mostra o interesse dos cidadãos na construção de partidos políticos e na participação na vida política do país", referiu, adiantando que os processos estão em fases distintas, alguns ainda em fase de recolha de assinaturas e outros já com documentação entregue e sob análise técnica do Tribunal.

"O histórico vem demonstrando isso. Quanto mais nos aproximamos dos períodos eleitorais, a tendência e o interesse dos cidadãos na criação de partidos políticos tende a crescer e, portanto, não está a ser diferente. Desde o início deste ano vemos um maior interesse dos cidadãos e a perspectiva é que em 2026 esse número venha a aumentar", concluiu.