Os preparativos do XIV Congresso Ordinário da UNITA, que terá lugar de 28 a 30 de Novembro, em Luanda, entraram na fase de aprovação das suas teses orientadoras, como base das conferências comunais, municipais, provinciais e da diáspora.

O congresso, que terá como lema "Unidos para a alternância, estabilidade e desenvolvimento", já tem definidos os critérios de eleição dos delegados e dos candidatos a membros da comissão política permanente do partido.

Relativamente às candidaturas à presidência do partido, o Novo Jornal apurou haver uma tendência para a continuidade, sendo o actual líder Adalberto Costa Júnior o favorito à sua própria sucessão.

Os resultados eleitorais de 2022, em que a UNITA, apoiada pela Frente Patriótica Unida (FPU), conseguiu 90 deputados, colocam Adalberto Costa Júnior numa posição privilegiada para ser cabeça de lista da UNITA no pleito eleitoral de 2027.

"Nas primeiras eleições de 1992, com o líder fundador do partido, Jonas Savimbi, a UNITA elegeu 70 deputados, em 2008, com o ex-presidente Isaías Samakuva, o partido conseguiu 16, em 2012, 32, em 2017, 51 e em 2022, com o actual presidente, Adalberto Costa Júnior, o partido subiu para 90 parlamentares.

"Este resultado é uma prova inequívoca, para o presidente Adalberto Costa Júnior ser cabeça de lista em 2027", disse ao Novo Jornal uma fonte da direcção do partido que afastou a possibilidade do ex-presidente, Isaías Samakuva, anunciar a sua candidatura.

"O mais velho Isaías Samakuva já fez o seu trabalho. Liderou o partido em momentos difíceis, depois da morte do líder fundador. Ele (Isaías Samakuva) é uma figura de referência para o nosso partido", acrescentou a fonte.

Militantes considerados como potenciais candidatos, nomeadamente Rafael Massanga (filho do líder fundador), Nelito Ekukui, líder da JURA, Liberty Chiayaca, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA e Adriano Sapinãla, secretário do partido em Luanda, segundo informações postas a circular, já anunciaram que não vão avançar com candidaturas.

Refira-se que o deputado Álvaro Chikwamanga Daniel vai coordenar a comissão organizadora do XIV Congresso Ordinário da UNITA, a ter lugar no Complexo Sovsmo, em Viana, Luanda.

O congresso, que se realiza ordinariamente de quatro em quatro anos, é convocado formalmente pelo presidente do partido, "em observância aos estatutos e regulamentos do partido", após parecer favorável da comissão política.