Entre os três candidatos que obtiveram a aceitação do CSMJ, além do actual presidente Manuel Pereira da Silva, estão ainda Rosalina Miguel Domingos e Amélia Cristina Messo e Tyova.

Segundo o regulamento, os candidatos a presidente da CNE devem ser cidadãos angolanos com idade superior a 35 anos e magistrado judicial oriundo de qualquer órgão.

Outros requisitos exigidos, com base na Lei Eleitoral, têm a ver com a idoneidade moral, pleno gozo de direitos civis e não ter sido condenado por crime doloso, punível com pena de prisão maior.

Refira-se que dos 16 comissários eleitorais resultantes das eleições gerais de 2022, a Assembleia Nacional fixou, em Outubro do ano passado, nove comissários para o MPLA, quatro para a UNITA, uma para a FNLA, outro para PRS e ainda outro para o PHA.

A Comissão Nacional Eleitoral é um órgão independente que organiza, executa, coordena e conduz os processos eleitorais.

É composta por 17 membros, sendo um magistrado judicial, que a preside, oriundo de qualquer órgão, escolhido na base de concurso curricular e designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Os demais membros são designados pela Assembleia Nacional, por maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções, sob proposta dos partidos políticos e coligações de partidos políticos com assento parlamentar, obedecendo aos princípios da maioria e do respeito pelas minorias parlamentares.

A CNE é responsável pela organizações das eleições e desde que em 2008 foram retomados os processos eleitorais com o fim da guerra, em 2002, a oposição tem, sucessivamente, feito fortes críticas ao seu desempenho, com acusações graves de benefício do partido no poder.