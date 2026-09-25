As obras da primeira fase do metro de superfície de Luanda vão avançar, com a adjudicação da empreitada ao consórcio formado pela Mota Engil, a Omatapalo e a Griner Engenharia. A despesa, de 2,5 mil milhões de dólares, foi aprovada em 2024 pelo Presidente da República, por ajuste directo.

A primeira fase da empreitada abarca 60 quilómetros no traçado Fidel Castro, Zona Verde/Sequele e o Ramal ZEE/Aeroporto Internacional António Agostinho Neto.

Esta é a grande empreitada prevista no Programa para a Melhoria da Mobilidade Urbana de Luanda, que compreende, igualmente, o fornecimento de equipamentos, sinalização e fiscalização do Metro de Superfície de Luanda, infraestrutura que abrange um total de 149 quilómetros.

O Programa para a Melhoria da Mobilidade Urbana de Luanda visa, segundo o Executivo, mitigar os graves problemas da mobilidade, promover o crescimento socioeconómico inclusivo e sustentável, tendo em conta que nos últimos anos Luanda enfrenta inúmeros constrangimentos e desafios de mobilidade urbana, face ao crescimento e movimento demográfico elevado que têm impactado fortemente no desenvolvimento económico e social da população residente, associado a ausência de sistemas de transportes de massa.

O contrato vai ser assinado pelo director nacional para a economia das concessões, Eugénio de Lima Fernandes, a quem o ministro dos Transportes delegou competência para a assinatura do documento.