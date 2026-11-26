O Presidente da República autorizou uma despesa global avaliada em 2,3 mil milhões de kwanzas destinada às obras de reabilitação, ampliação e apetrechamento da morgue do Hospital Municipal do Cuchi, na província do Cubango, incluindo a aquisição de nove gavetas.

De acordo com o despacho presidencial, que enquadra a iniciativa no Programa de Investimento Público e no Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício económico de 2026, o objectivo é expandir e melhorar a rede de unidades sanitárias da região, assegurando melhores condições na prestação de cuidados essenciais e na disponibilização de medicamentos e equipamentos médicos às populações locais.

Para a execução do projecto, foi formalizada a abertura de um procedimento de contratação simplificada para a empreitada, avaliada em 2,2 mil milhões kz, e para os serviços de fiscalização, orçados em 87,9 milhões kz.

No mesmo documento, o Chefe de Estado delega competências ao governador da província do Cubango para aprovar as peças do procedimento, fiscalizar a legalidade de todos os actos administrativos e proceder à celebração e assinatura dos respectivos contratos.