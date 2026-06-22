As direcções dos Grupos Parlamentares do MPLA e da UNITA reuniram-se esta segunda-feira, 22, para discutir diplomas que vão à votação final em sessão plenária da Assembleia Nacional nos dias 25 e 26 de Junho, apurou o Novo Jornal.

Durante a reunião, as partes abordaram matérias de interesse nacional ligadas ao funcionamento da actividade legislativa, ao fortalecimento do ambiente de diálogo político e à necessidade de consolidação dos mecanismos de concertação institucional no seio da Assembleia Nacional.

Segundo o líder do Grupo Parlamentar do MPLA, a iniciativa inseriu-se nos esforços contínuos de promoção do diálogo permanente entre as forças políticas, enquanto instrumento essencial para o fortalecimento da democracia, a construção de consensos e a consolidação do Estado Democrático de Direito em Angola.

Joaquim Reis Júnior acrescentou, ainda, que o encontro também serviu para o reforço da cooperação parlamentar e o aprofundamento do diálogo político entre as duas principais forças políticas com assento na Assembleia Nacional.

Entre os diplomas destacam-se as propostas de Lei do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, do Regime Jurídico da Supervisão da Auditoria Externa às Entidades de Interesse Público e do Regime Jurídico do Financiamento Colaborativo.

O Grupo Parlamentar do MPLA é composto por 124 deputados, enquanto a UNITA tem 90.