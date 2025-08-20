Os deputados do MPLA que participam nas III Jornadas parlamentares, na província do Kwanza Sul, solicitaram a conclusão de várias empreitadas adjudicadas, nos últimos dois anos naquela província.

Em causa está, por exemplo, a conclusão das obras como, a nova circular do Sumbe, num investimento de 589 milhões de dólares norte-americanos, que visa descongestionar o trânsito automóvel na sede da província do Kuanza-Sul.

Dentre várias obras para concluir, consta ainda a requalificação do magistério do Sumbe, bem como a escola II de Março, com uma execução física de 64 por cento.

O vice-presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, Vigílio Tyova, disse que as obras da nova circular do Sumbe estão a um nível de execução aceitável, com foco na resolução dos problemas estruturais da cidade, nomeadamente a retirada dos camiões do trânsito no morro Chingo e no centro da cidade.

As III Jornadas parlamentares que estavam a decorrem no Waku Kungo, província do Kwanza Sul, foram interrompidas, tendo em vista o encerramento do ano legislativo no dia 15 de Agosto.

Os deputados que já terminaram as jornadas, passaram nos 24 municípios da província para visitar infra-estruturas de impacto social e interagiram com as populações, ouvindo as suas preocupações e expectativas.

As III jornadas parlamentares do MPLA serviram, igualmente, para os deputados "aprimorarem conhecimentos em matéria ligadas aos mais variados sectores da vida nacional, tendo em conta a materialização da Nova Divisão-Politica Administrativa do país", disseram.

Sob o lema "MPLA - Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor", as jornadas tiveram como foco "a reflexão sobre os 50 anos da independência nacional, os avanços alcançados com a paz, o desenvolvimento actual e os desafios que se colocam ao país".