O líder do PRA-JA Servir Angola, Abel Chivukuvuku, disse que vai convidar o MPLA e a UNITA, para fazer parte do seu Governo se ganhar as eleições gerais de 2027.

"É uma dinâmica nacional, ando pelas províncias, em todos os municípios e todos os sábados estou nos bairros, a sentir o pulsar das populações, ouvir as espectativas e transmitir a mensagem de fé e esperança, a mudança em 2027", disse o líder do PRA-JA

"Vamos convidar o MPLA e a UNITA para fazerem parte do Governo", adiantou Abel Chivukuvuku, este fim-de-semana, durante um comício no município de Cacuaco.

O presidente do PRA-JÁ Servir Angola defendeu que o seu partido "é o fenómeno do momento", e que "tem indicadores claros" disso, uma vez que os seus concorrentes, especialmente o MPLA e a UNITA, já sabem que o partido será Governo.

"A ideia inicial que eu tinha de ser parte do Governo em 2027, ficou ultrapassada após aferir a real situação do País", acrescentou.

Refira-se que Tribunal Constitucional (TC), legalizou o PRA-JÁ SERVIR ANGOLA em Outubro do ano passado.