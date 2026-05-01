Movimentos cívicos surgem a todo o tempo e em ano pré-eleitoral. Juventude é o grupo-alvo da mobilização para o reforço da participação cidadã e viabilização da alternância do poder exercido pelo MPLA desde a Independência Nacional, alcançada em 1975.

Os movimentos cívicos no mundo contribuem para a democratização, garantia de direitos humanos e transformação das sociedades. Funcionam como mecanismos de pressão sobre o Estado, dando voz aos grupos marginalizados, promovendo mudanças estruturais, políticas e económicas.

Como noutras geografias, em Angola, apesar de o espaço público enfrentar restrições, multiplicam-se os movimentos cívicos em ano pré-eleitoral.

Às associações cívicas já existentes se junta o "neófito" Movimento Social para a Mudança (MSM), cujo líder é o ex-presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA), Francisco Teixeira.

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