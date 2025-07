Semanário Novo Jornal/Em apenas seis meses

Estado gasta perto de 50 milhões de dólares com compra de viaturas

Entre Janeiro e primeira quinzena de Julho, a previsão de verbas para aquisição de viaturas para organismos do Estado já ultrapassava os mais de 43 mil milhões Kz. Levantamento do NJ no Portal da Contratação Pública aponta para mais de 300 viaturas em aquisição. Ministério do Turismo com o maior bolo e a ENDE com mais veículos a adquirir.