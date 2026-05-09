Abel Chivukuvuku reage e assegura ao NJ ter dado entrada na Procuradoria-Geral da República (PGR) ontem, quinta-feira, 7, do processo de retirada de imunidade ao deputado, para intentar acção judicial contra Adriano Sapinãla. Parlamentar está de consciência tranquila e diz que nada fez de errado, pois a sua opinião resultou de uma pergunta que envolvia o nome de Abel Chivukuvuku.

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O deputado e secretário provincial da UNITA em Luanda, Adriano Sapinãla, diz-se tranquilo das acusações que lhe são feitas na sequência das declarações proferidas contra o presidente do partido PRA-JA Servir Angola, Abel Epalanca Chivukuvuku.

"Estou tranquilíssimo. Eu, na verdade, não estou a tecer comentários sobre o assunto", assumiu.

Mas adiante, em resposta a uma pergunta do NJ, o político lembrou que não cometeu crime nenhum, mas emitiu tão-somente uma opinião.

"Apenas dei a minha opinião sobre uma pergunta que envolvia o nome de Abel Chivukuvuku", diz, aclarando que isso não é crime em nenhuma parte do mundo. "Temos assuntos sérios no País por resolver", acrescenta.

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