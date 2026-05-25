A 8ª conferência provincial do MPLA, na província do Cuanza Sul, elegeu este fim-de-semana o militante Eugénio César Laborinho como primeiro-secretário do partido na região.

O Bureau Político do MPLA aprovou recentemente a candidatura de Eugénio Laborinho ao cargo de primeiro-secretário do partido na província do Cuanza Sul, que formalizou também a cessação de funções do anterior secretário, Narciso Benedito.

Eugénio César Laborinho foi eleito com 97,4 por cento dos votos, dos 496 delegados à 8ª conferência provincial do MPLA.

De lembrar que o ex-ministro do Interior, Eugénio Laborinho, fo nomeado, em Abril, governador provincial do Cuanza Sul pelo Presidente da República.

Laborinho substituiu Narciso Benedito, exonerado pelo Chefe de Estado por "conveniência de serviço".