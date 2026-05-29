O Executivo enviou esta sexta-feira, 29, a proposta de Lei que autoriza a emissão de uma moeda metálica comemorativa dos 50 anos do Banco Nacional de Angola (BNA), bem como diplomas ligados à cobrança de dívidas à Segurança Social e à transformação digital.

Uma sessão do Conselho de Ministros, orientado pelo Presidente da República, João Lourenço, apreciou a proposta de Lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e colocar em circulação uma moeda metálica comemorativa com poder liberatório, "alusiva aos 50 anos da instituição e ao seu contributo para a estabilidade económica e consolidação da soberania nacional".

No domínio da Segurança Social, o Conselho de Ministros apreciou a proposta de Lei que aprova o Código do Procedimento de Pagamento e de Execução das Dívidas à Segurança Social.

O instrumento visa regular a recuperação de créditos da protecção social obrigatória, através de mecanismos de pagamento voluntário e execução coerciva das dívidas contributivas.

No quadro da transformação digital, o órgão colegial analisou a proposta de Lei de Autorização Legislativa que concede poderes ao Presidente da República para legislar sobre o Regime Jurídico da Assinatura Electrónica e da Actividade de Certificação Digital.