As FAA entendem que o actual ambiente internacional, marcado pela transformação digital, espionagem tecnológica, ataques cibernéticos e rápida circulação de informação nas plataformas digitais, exige maior capacidade de protecção dos sistemas críticos e das informações sensíveis.
O alerta foi feito pelo chefe do Estado-Maior General adjunto para a Área Operacional, general Jaime Manuel Pombo Vilinga, durante a 12ª Reunião Metodológica e de Balanço dos Órgãos da Direcção Oculta das Tropas das FAA.
"O campo de batalha moderno ultrapassa os domínios terrestre, aéreo e marítimo, pois abrange, também, o ciber-espaço, o espectro electromagnético e o domínio informacional", frisou.