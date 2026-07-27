Carlitos Roberto, filho do fundador da FNLA, Holden Roberto, formaliza esta segunda-feira, 27 de Julho, a candidatura à presidência do partido. O acto ocorre dois meses antes do VI Congresso Ordinário, previsto para 23 a 25 de Setembro, em Luanda.

A Comissão Preparatória do Congresso abriu o período de formalização de candidaturas à presidência do partido.

Para além de Carlitos, destacam-se as pré-candidaturas de Fernando Pedro Gomes, Daniel António Afonso, Álvaro Manuel e Kiaku Samuel Kila.

A FNLA enfrenta uma crise interna marcada por divisões profundas e contestações ao actual presidente, Nimi a Simbi, eleito em 2021, acusado de violações sistemáticas dos estatutos e de falta de concertação na sua gestão.

Fundada em 1954, a FNLA foi um dos movimentos nacionalistas angolanos durante a luta de libertação nacional, entre 1961 e 1974.

Nas eleições de 2022, o partido elegeu dois deputados para a Assembleia Nacional.