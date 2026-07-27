A Comissão Preparatória do Congresso abriu o período de formalização de candidaturas à presidência do partido.
Para além de Carlitos, destacam-se as pré-candidaturas de Fernando Pedro Gomes, Daniel António Afonso, Álvaro Manuel e Kiaku Samuel Kila.
A FNLA enfrenta uma crise interna marcada por divisões profundas e contestações ao actual presidente, Nimi a Simbi, eleito em 2021, acusado de violações sistemáticas dos estatutos e de falta de concertação na sua gestão.
Fundada em 1954, a FNLA foi um dos movimentos nacionalistas angolanos durante a luta de libertação nacional, entre 1961 e 1974.
Nas eleições de 2022, o partido elegeu dois deputados para a Assembleia Nacional.