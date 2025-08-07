A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) indicou Maria Bulenvo para ocupar o cargo de secretária para a informação desta formação política histórica.

Maria Bulenvo substitui Ndonda Nzinga e é a primeira mulher a ocupar esta pasta desde a fundação da FNLA, em 1954.

"Vamos trabalhar e comunicar com eficiência e engajamento contínuo com as bases. Isso inclui a divulgação clara dos princípios e objectivos do partido, a promoção de actividades que envolvam os membros e a criação de canais de comunicação abertos para que eles se sintam ouvidos e valorizados", garantiu Maria Bulenvo.

"Vamos utilizar os diversos canais de comunicação (redes sociais, imprensa, reuniões, etc.) para manter os militantes informados sobre as actividades e decisões do partido", acrescentou.

Além desta nomeação, o presidente da FNLA, Nimi-a-Nsimbi, indicou Laiz Eduardo para assumir as funções de coordenador do conselho técnico junto da presidência do partido.