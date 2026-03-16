O comité central da FNLA deliberou enviar ao Tribunal Constitucional (TC) um conjunto de acusações internas de "violação sistemática dos estatutos" do partido e "falta de capacidade de liderança".

Depois de ter marcado este domingo,15, a data da realização do 6º congresso ordinário do partido para 23 a 25 de Setembro deste ano, o presidente do partido abandonou a reunião do comité central da FNLA, "sem argumentos convincentes".

"Os membros do comité central deliberaram que o comunicado final desta reunião seja encaminhado para o Tribunal Constitucional para constar nos actos da providência cautelar não especificada referente ao processo 1410-B/2025", diz o comité central.

Segundo apurou Novo Jornal, Nimi-a-Nsimbi abandou a reunião, porque os membros do comité central rejeitaram a sua proposta de indicar o presidente da comissão preparatória do congresso, que se encontra fora do País há mais de dois anos.

Na ausência do presidente, foi criada uma comissão do comité central que terminou os trabalhos da reunião.

A FNLA, partido histórico fundado por Holden Roberto, enfrenta mais um período de instabilidade marcado por divisões internas e disputas de liderança, num contexto que fragiliza os seus desafios políticos e eleitorais.

Recorde-se que Nimi-a-Simbi foi eleito presidente da FNLA no congresso de 2021, com a missão de reunificar os militantes, após mais de uma década de liderança conturbada de Lucas Bengui Ngonda.