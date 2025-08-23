O antigo secretário particular de Holden Roberto, Tristão Ernesto, considera a gestão do actual presidente da FNLA a pior desde a génese do partido fundado no dia 27 de Março de 1962. O político afirma que o partido tem um líder amorfo, ditador e altamente incompetente.

O antigo "braço direito" do primeiro presidente do partido dos irmãos esclarece que Nimi-a-Nsimbi não agrega valor ao partido.

"As principais estruturas do partido não funcionam, há inexistência de células, as províncias não realizam actividades políticas, enfim, a FNLA tornou-se apenas num conto de fadas", lamentou. Segundo o político, a destituição já teria acontecido se o Comité Central tivesse mais de 60% de membros com convicção política e não os que se vergam por suborno.

"Espero que estes membros tenham coragem de destituí-lo, para se evitar a morte da FNLA", augura.

