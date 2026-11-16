Luanda é, a partir desta segunda-feira, 16, até ao dia 20, o centro de decisão sobre o futuro da saúde em África, num debate promovido pela União Africana (UA), no Hotel de Convenções de Talatona, para definir novas estratégias comuns para os sistemas de saúde, nutrição e controlo de drogas, sectores considerados vitais para o desenvolvimento do continente.

O encontro pretende aprofundar a articulação entre os países africanos, harmonizar prioridades e produzir recomendações estratégicas que contribuam para acelerar a implementação das políticas continentais nestes domínios.

Segundo a UA, o encontro deverá mobilizar especialistas e representantes dos 55 Estados-membros, em torno de quatro dimensões fundamentais: saúde, nutrição, população e controlo de drogas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a realização deste encontro em Angola representa uma oportunidade para aprofundar o diálogo técnico e político, consolidar compromissos e promover práticas que contribuam para sistemas de saúde mais resilientes, inclusivos e preparados para responder às necessidades das populações.

A representante da Comissão da União Africana, Akinola Olubusayo, chamou a atenção para a complexidade dos desafios que afectam o continente, desde as doenças transmissíveis e os surtos epidémicos, incluindo o Ébola e a malária, até à insegurança nutricional.

Manifestou ainda preocupação com a exposição crescente de crianças e jovens ao consumo de substâncias psicoactivas, alertando para a necessidade de reforçar os mecanismos de prevenção, regulação e protecção das comunidades.

Akinola Olubusayo defendeu, igualmente, a importância de os países investirem no fortalecimento dos seus próprios sistemas de saúde, privilegiando a prevenção, a capacidade de resposta e a identificação antecipada de situações de risco, em vez de actuarem apenas perante crises já instaladas.

Segundo explicou, a reunião constitui uma oportunidade para partilhar experiências, avaliar os desafios comuns e formular recomendações que possam orientar as decisões políticas dos Estados-membros, em alinhamento com a Agenda 2063 da União Africana.